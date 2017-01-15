İkiz çocuğundan birini kaybeden anne oğlunun tabutuna son kez dokundu

İSTANBUL Zeytinburnu’nda ikiz kardeşi ve dedesi ile yolda yürürken, 7 katlı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu’nun Kumru İlçesi’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İkiz çocuklarından birini kaybeden anne Lena Özdener, çocuğunun tabutuna son kez dokunarak yürekleri dağladı.

İstanbul Zeytinburnu’nda Mehmet Kaan Özdener ile ikiz kardeşi Ahmet Bilge Özdener, dedeleri Yavuz Özdener ile kreşten evlerine giderken, çöken 7 katlı binanın enkazında kaldı. Mehmet Kaan yaşamını yitirirken, ikiz kadeşi Ahmet Bilge ve dedesi Yavuz Özdener hafif yaralandı. Mehmet Kaan’ın cenazesi İstanbul’dan memleketi Ordu’nun Kumru İlçesi’ne getirildi. Bir torununu kaybeden dede Yavuz Özdener, cenazede güçlükle ayakta dururken taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne Lena Özdener, kaybettiği çocuğunun tabutu başına gelerek, son kez tabuta dokundu. Baba Orhan Yusuf Özdener'in de oldukça bitkin olduğu gözlendi.

Kumru Merkez Camii’de öğleleyin kılınan cenaze namazına dede Yavuz Özdener, baba Orhan Yusuf Özdener, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından küçük Mehmet Kaan Özdener’in cenazesi Karacalı Mahallesi Aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA