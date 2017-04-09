Ilgar Dağı'nda Kar ve tipi etkili oldu

ARDAHAN'ın 2 bin 550 rakımlı Ilgar ve 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda araç yolda kaldı.

Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen TIR'lar, Ardahan- Posof ilçeleri arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi'ne çıkmakta zorlandı. Gürcistan ve İran plakalı TIR'lar kayınca karayolu trafiğe kapandı. İlerlemekte zorlanan TIR'lar yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Yoldan çıkan bazı araçlar diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Karayolları ekipleri de mevcut yolda karla mücadele başlattı. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarının girişlerine jandarma tarafından 'kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' levhaları dikildi.

DHA