Ilgaz'da sokak köpeği ve yavrularına vatandaşlar sahip çıktı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuklarda bir köpek ve 6 yavrusu, çevredeki vatandaşların branda ile kurduğu barınakta kalıyor, onların verdiği yiyeceklerden yiyor.

Kış, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı ve soğukla kendini hissettiriyor. Geceleri sıfırn altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Yukarı Mahalle'deki boş bir alanda sonbaharla birlikte mahalle sakinlerinin baktığı bir köpek ile 6 yavrusu da yine mahlle sakinleri tarafından branda ile çevrili barınakta kalıyor. Vatandaşlar, köpekleri getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalışıyor.

DHA