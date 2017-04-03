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Çankırı Haberi: Ilgaz'ın 45 haneli Serçeler Köyü'nde 20 ev yandı (2)

Ilgaz'ın 45 haneli Serçeler Köyü'nde 20 ev yandı (2)
14:263 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Ilgaz'ın 45 haneli Serçeler Köyü'nde 20 ev yandı (2)
Ilgaz'ın 45 haneli Serçeler Köyü'nde 20 ev yandı (2)

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 25 EV YANDI
Ilgaz'ın 45 haneli Serçeler Köyü'nde sabah saatlerinde yaşlı bir kadının evinde çıkan yangında, tamamı ahşap 25 ev yanarak kül oldu. Can kaybının olmadığı köydeki yangında, yaşlı kadının ayaklarının yandığı ve son anda kurtarıldığı belirtildi.
Yangına Çankırı ve ilçeleri ile birlikte çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yer yer devam eden yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. 46 haneli Serçeler Köyü'nde bulunan evlerin yarısından fazlasının yandığı belirlenirken, olay yerine Çankırı Valisi Mesut Köse, ılgaz Kaymakamı Muhammet Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır da giderek, bilgi aldı.

 

DHA

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