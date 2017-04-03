İlişkilerini onaylamadıkları kız kardeşi ile sevgilisini öldürdüler

ADANA'da 10 yıl önce kız kardeşleri Gülşen Yüksel (28) ile erkek arkadaşı Oğuzhan Ekinci'yi (24) öldürdükleri iddiasıyla, 3 ağabeyin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2007 yılında annesine ait kuaförde çalışan Oğuzhan Ekinci, müşteri olarak gelen Gülşen Yüksel ile tanıştı. Çift arasında duygusal ilişki başlarken genç kızın ağabeyleri bu ilişkiyi onaylamadı. Baskılara rağmen evlenmek istediklerini söyleyen sevgililer, 10 yıl önce ortadan kayboldu. Faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele alan polis, ihbar mektuplarını da değerlendirip genç kızın 3 ağabeyinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bülent Akyüz'ün göstermesi sonucu Oğuzhan Ekinci'nin cesedi Mersin'in Silifke İlçesi'nde dağlık alanda gömülü bulundu. Üzerine beton dökülerek izleri yok edilmeye çalışılan ceset, Cinayet Büro dedektifleri tarafından çıkartıldı. Genç kızın ağabeyleri Cengiz (53), Muhammet Ali (47) ve Bülent Yüksel (49) ile 7 arkadaşı tutuklanırken 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUZAK KURDULAR

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. İddianameye göre olay şöyle gelişti:

"Suç örgütü kurma ve yönetme suçları dahil birçok suçtan kaydı bulunan Yüksel kardeşler, kız kardeşlerinin ilişkisine karşı çıktı. Çiftin ısrarla ilişkilerini devam ettirmesi üzerine 14 Temmuz 2007'de Cengiz Yüksel, eşi Emine Yüksel'den Oğuzhan Ekinci'yi eve çağırmasını istedi. Emine Yüksel'in evin boş olduğunu söyleyip çağırdığı Oğuzhan Ekinci'yi Muhammet Yüksel alarak bir restorana götürdü. Ekinci yanına getirilen Gülşen Yüksel'le evlenmek istediğini söyledi. Oğuzhan Ekinci'nin tüm ısrarlarına rağmen ikna olmayan Yüksel kardeşler, genç kızı eve göndererek Ekinci'yi bir çiftliğe götürdü. 3 gün boyunca farklı yerlerde Yüksel kardeşler ve arkadaşları tarafından dövülen Oğuzhan Ekinci ağır yaralandı. Cengiz Yüksel, bir doktor ile eczacı bir arkadaşının çağırıp Ekinci'yi tedavi etmesini istedi. Doktorun gencin durumunun çok ağır olduğu acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söylemesine rağmen Cengiz Yüksel ve kardeşleri işkenceye devam etti. 3'üncü günün sonunda ölen Oğuzhan Ekinci, Mersin'in Silifke İlçesi'nde bir dağlık alana gömülüp üzerine beton döküldü."

GENÇ KIZDAN HABER ALINAMADI

Yapılan araştırmada özel bir üniversitede öğrenci olan Gülşen Yüksel'in derslerine devam etmediği, nüfus kayıt sisteminde adresi olmadığı ve 10 yıldan beri de sağlık hizmetlerinden yararlanmadığı belirlendi. Ayrıca Gülşen Yüksel ile ilgili herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı ortaya çıktı. Savcı, Gülşen Yüksel'in de ağabeyleri tarafından öldürülüp cesedinin bir şekilde yok edildiğini vurguladı. Cengiz ile Muhammet Yüksel susma haklarını kullanırken Bülent Yüksel suçlamayı kabul etmedi. Diğer şüphelilerden bazıları da suçlamaları kabul etti.

Savcı, Cengiz, eşi Emine, kardeşleri Muhammet ve Bülent Yüksel hakkında, kardeşi öldürme ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer 10 şüpheli hakkında ise Oğuzhan Ekinci'yi öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA