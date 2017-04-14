İlk maaşını almaya torunu ile geldi

'EVDE Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında büyükannelere maaşları dağıtılmaya başlandı. Pilot iller arasında bulunan Bursa'da 60 yaşındaki Kadriye Arlı ilk maaşını torunu Ecrin Zümre ile almaya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, doğum yapan annenin çalışma hayatına rahatlıkla geri dönebilmesini ve tam zamanlı çalışmaktan vazgeçmesini engellemeyi sağlayacak olan uygulama ile evde torun bakan büyükannelere maaşları verilmeye başlandı.

İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ile birlikte pilot iller arasında olan Bursa'da PTT şubelerinden torunlarına bakan anneanne veya babaanneler 425 lira tutarındaki maaşları ödeniyor.

Sigortası ve başka bir geliri olmayan gelini ise çalışan Kadriye Arlı ilk maaşını almaya torunuyla birlikte geldi. PTT şubesine kimlik kartıyla müracaat eden Kadriye Arlı sistemden yapılan sorgu sonucu 425 lira hesabında para bulunduğunu duyunca heyacan yaşadı. İşlemlerin ardından ilk maaşını alan Kadriye Arlı “durumumuz iyi olmadığı için gelinim çalışıyor, bu aldığım maaş ile torunumun sütünü, bezini alır ihtiyaçlarını karşılarım aile bütçemize destek olur, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan Allah razı olsun, böyle bir imkanı verdikleri için' diye konuştu.

Sigortası ve geliri olmadığını belirterek ilk maaşını anneanne olarak aldığını söyleyen 60 yaşındaki Safiye Genç öğretmen olan kızının 15 aylık bebeğine baktığını belirterek “Çok mutluyum emekliliğim yok, yan gelirim yok, bu para bana ilaç gibi geldi bu parayla torunumun bez ihtiyacını karşılayacağım' dedi.

DHA