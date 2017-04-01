İlk sosyal sorumluluk projelerinde Van’daki yaşıtlarına oyuncak gönderecekler

BİLTES International Preschool ve SosyalBen Akademi ortaklığında gerçekleşen proje ile minik öğrenciler ilk sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirme şansı buluyor.

Öğrencilerine küçük yaşta sosyal sorumluluk bilincini aşılamak, yardımlaşma, ekip çalışması, işbirliği ve arkadaşlık gibi değerlerin önemlerini anlayabilmeleri adına fırsatlar sunmak isteyen Biltes International Preschool yeni bir projeye imza atıyor. Minik öğrencilerin ilk sosyal sorumluluk projeleri olacak olan etkinlikte öğrenciler seçtikleri oyuncakları ve kendi yaptıkları küçük hediyeleri velilerinin ve öğretmenlerinin yardımıyla paketleyerek kardeş okul seçtikleri Van Gürpınar’da bulunan Güzelsu Anaokuluna yollayacaklar.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE ANILMAK İSTİYORUZ”

Proje hakkında konuşan Biltes Koleji Kurucu Başkanı Can Uysal, okul öncesi eğitime ve sosyal sorumluluğa çok önem verdiklerini söyledi. “Adımızın sosyal sorumlulukla anılmasını istediğimiz için bu projelere devam edeceğiz” diyen Uysal, sevginin ve bilginin paylaştıkça büyüyeceğine inandıklarını ifade etti.

“BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNMANIN ÖNEMİNİ ANLATACAĞIZ”

Biltes Anaokulu Müdürü Nurcan Atalay projenin işleyişi ve öğrencilerine sağlayacağı katkılar hakkında şöyle konuştu:

“SosyalBen Akademi ile bağımız vardı. Yaşları büyük olan çocuklarımızla çeşitli çalışmalar yapıyorlardı. Biz bu çalışmalara en küçük yaştakileri de katmaya karar verdik. Projenin adına da onların ilki olduğu için “İlk sosyal sorumluluk projem” dedik. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle, yardımlaşma, işbirliği, sosyal sorumluluk nedir gibi konularda konuştular. Daha sonra bugün için hazırlık yaptılar. Kendimize Van Gürpınar’da bulunan Güzelsu Anaokulunu kardeş okul olarak seçtik. Öğrencilerimizden oradaki yaşıtlarına hediyeler göndermelerini istedik. Bugün de seçtikleri hediyeleri paketleyecekler, kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri de oradaki yaşıtlarına gönderecekler. Biz bu projeyle dünyadaki herkesin çok değerli olduğunu çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Maalesef herkes eşit imkanlara sahip değil, onlar da bunun farkına varsın ve birey olarak yapabilecekleri bir şeyler olduğunu görsünler istiyoruz. Bu projeler sayesinde onların sosyal sorumluluk bilinciyle büyümeye başlamalarına destek olmak ve dünyada değiştirebilecekleri bir şeyler olduğunu görmelerini sağlamak istiyoruz. Yardımlaşmanın, iş birliğinin, bir insanın hayatına dokunmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz.”

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DAHİL OLMANIN YAŞI YOK”

SosyalBen Akademi Sosyal Sorumluluk Danışmanı Sibel Karaduman ise, “ Akademi olarak çocukların sosyal sorumluluk projelerini ömürleri boyunca benimsemelerini hedefliyoruz ve onlara bu projeleri sürekli yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak için belli bir yaşa gelmeye gerek yok çünkü biz bu projeleri yapmakla yükümlüyüz. Bu bilinç küçük yaştan itibaren verilmeye başlandığında aslında işin başında çözümü de üretmiş oluyoruz. Biz de bu yüzden buradayız. Dezavantajlı bölgede bulunan yaşıtlarına yardım etmeleri gerektiğini ve sahip olduklarını paylaşmanın önemini anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Velilerden Dilara Nuhoğlu çocuğunun böyle bir projede yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Nuhoğlu, “Küçük yaşta farkındalık yaratmak çok güzel. Dün oğlumla beraber oyuncaklarından göndermek istediklerini seçtik. Kendisi kepçeleri çok seviyor onların içinden bir tanesi ayırdı ve bu çok hoşuma gitti. Umarım hayatı boyunca böyle güzel şansları olur ve başkalarına yardım etmeye devam eder” dedi.

DHA