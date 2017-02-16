İlkokul Öğrencileri ilk gazetelerini çıkardılar

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Çocuk Üniversitesinin konuğu olan İstek Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, düzenlenen Çocuktan Al Haberi adlı atölyede “Defter” gazetesini çıkardı.



İKBU Çocuk Üniversitesi bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuktan Al Haberi atölyesinde İstek Bilge Kağan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerini ağırladı. İKBU Çocuk Üniversitesinin ilk gazetesi “Defter”in hazırlandığı atölyede öğrenciler muhabir ve editör olarak yer aldı.



İKBU Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Rüya Yüksel’in rehberliğinde hazırlanan Defter gazetesinde kültür-sanat, güncel, sağlık, bilim, çevre ve spor sayfaları yer aldı. Medya, iletişim ve gazeteciliğin temel kavramlarının açıklandığı sunumla başlayan atölyenin ilk yarısında haberin unsurları ve gazetede çalışanların görevleri hakkında bilgi verildi. Atölyenin ikinci yarısında 5 gruba ayrılan öğrenciler, her bir sayfanın editörü olarak çalıştılar.



6 YILDA 2 BİN 610 ÖĞRENCİ

İKBU Çocuk Üniversitesinin 6 yıldır düzenlediği 104 atölyeye, 25 okuldan 2 bin 610 öğrenci katıldı. Çocukları erken yaşta üniversite kavramıyla tanıştırmak amacıyla yola çıkan Çocuk Üniversitesi, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, matematik, mimarlık, siyaset bilimi gibi bilim alanlarında İKBU akademisyenleri tarafından atölyeler düzenliyor.





DHA