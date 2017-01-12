İlkokul öğrencilerinden Suriye'deki Türk askerine moral mektubu

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'ndeki Kalealtı İlkokulu öğrencilerinin, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlarda görev alan Türk askerlerine moral vermek amacıyla yazdığı mektuplar, törenle gönderildi.

Kalealtı İlkokulu'nda 80 öğrenci, El Bab bölgesinde DEAŞ'a karşı mücadele eden Türk askerlerine moral vermek amacıyla mektup yazdı. Mektuplar ile birlikte yöresel ürünlerin yer aldığı hediye paketleri, okulun bahçesinde düzenlenen törenle kargo aracına yüklendi. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, kahramanca savaşan Türk askerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Kalealtı İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çavdar da El Bab'da DEAŞ'a karşı savaşan kahraman askerlere küçük de olsa moral vermek istediklerini söyledi. Çavdar, "Bu proje kesinlikle yardım projesi değildir. Çünkü devletimiz oradaki askerlerimizin her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Bizim amacımız oradaki askerlerimizin çocuklarımızın yazdığı mektuplarla moral bulması, yöresel ürünlerimizle kendilerini memleketlerinde hissetmeleri, morallerini yükseltmeleri için bir projedir" dedi.

Daha sonra 3’üncü sınıf öğrencisi Egemen Boyacıoğlu, askerlere yazdığı mektubu okudu. Ardından öğrencilerin yazdığı mektuplar ile içinde lokum bulunan koliler, El Bab bölgesindeki askerlere ulaştırılmak üzere kargo görevlilerine teslim edilerek Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

DHA