İlkokul öğrencilerine ‘Evet’ broşürü

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde AKP İlçe Teşkilatı üyelerinin, ilkokul öğrencilerinin ellerine verdikleri 'Evet' broşürleri ile çektirdikleri , sosyal medyada tepki çekti.

AKP Akçakoca İlçe Teşkilatı üyeleri, dün ilçe merkezindeki mahallelerde referandum çalışması yaptı. Ayazlı Mahallesi’ndeki referandum çalışması sırasında iddiaya göre Hamiyet Sevil İlkokulu’nda eğitim gören bir grup öğrenciye de okulun karşısındaki site önünde ‘Evet’ broşürü dağıtıldı. AKP İlçe Başkanı Dergah Akça ve yönetim kurulu üyelerinin, ilkokul öğrencilerinin ellerindeki ‘Evet’ broşürleri ile çektirdikleri sosyal medyada paylaşıldı. Bazı kişiler, fotoğrafa tepki gösterdi. ta yer alan AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Hoşbaş, okulun karşısındaki Beyaz Evler Sitesi’nde çalışma yaparken oyun oynayan çocukların çektirmek istediğini ileri sürerek, “Ayazlı Mahallesi’ndeki programda çocuklar oyun oynuyordu. Bizimle çektirmek istediler. Ani gelişen bir olaydı. Olmaması gerekiyordu. Biz de hata yaptığımızı anladık” dedi.

DHA