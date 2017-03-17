İmam nikahlı eşini, çalıştığı kuaför salonunda öldürdü

TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde 45 yaşındaki Sebahattin Varol, imam nikahlı eşi 39 yaşındaki Yeliz Yaprak'ı çalıştığı kuaför salonunda tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Durmuş Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Sebahattin Varol, kendisinden ayrılmak isteyen imam nikahlı eşi Yeliz Yaprak'ın çalıştığı kuaföre gitti. İçeriye giren Sebahattin Varol, yanındaki tabancayı çekip, Yeliz Yaprak’a ateş etti. Yeliz Yaprak, kanlar içerisinde yere yığılırken, Varol kendisine ait 06 DAV 13 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeliz Yaprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Önceki evliliğinden 2 kızı bulunan Yeliz Yaprak’ın ölüm haberini alıp hastaneye koşan annesi Saliha Yaprak'ın feryatları, yürekleri dağladı.

Katil zanlısı Sebahattin Varol, polis ve jandarmanın yaptığı ortak çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA