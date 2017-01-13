İmamın 'sala' okunmasını engellemekten yargılanıyorlar

SİVAS'ın Gemerek İlçesi'ne bağlı Sızır Beldesi'nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan'a sala okutmadıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 8 sanık hakkında dava açıldı. Yargılanan sanıklar, imamın da FETÖ mensubu olduğunu ileri sürerek bu nedenle sala okumasına engel olduklarını ileri sürdü. Tutuklu sanıklardan Emre Kekeç tahliye edildi.

Sızır beldesindeki merkez camisinin imamı Mustafa Ceylan, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında sala okumak için camiye gitti. İmam Ceylan sala okumaya başladığında camiye giren Ethem Ulutaş, iddiaya göre buna engel oldu. Salanın yarım kalmasıyla birlikte olayı duyanlar da sokağa döküldü ve karşıt görüşlü iki grup arasında bir süre tartışma oldu.

Beldeyi karıştıran bu olay sonrası Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si tutuklu 9 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suça yardım etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Davanın bugün yapılan duruşmasında imam Mustafa Ceylan'ın yanı sıra, tutuklu sanıklar Ethem Ulutaş ve Emre Kekeç ile tutuksuz sanıklar Hacı Hasan G., Hatem G., Erdoğan G., Remzi Ö., Osman C. ve Mustafa G. katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 sanığın yakalanması için çalışmalar devam ederken duruşmaya sanık avukatları ile birlikte CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Merkez İlçe Başkanı Adil Keser ve basın mensupları katıldı.

Hakkında ağırlaştırılmış ömür oyu hapis cezasıı istenen tutuklu sanık Ethem Ulutaş, olay günü arkadaşının düğününe katılmak için Sızır'da olduğunu ve düğün sonrası eve geçtiğini söyledi. Ulutaş savunmasında şöyle dedi:

"Darbe girişimini televizyondan öğrendim. Bu sırada kasabadan sala sesleri geliyordu. Ancak merkez camisinde sala okunmuyordu. Dışarı çıkıp camiye doğru yürümeye başladım. Merkez camisinde sala okunmaya başlayınca camiye girdim ve FETÖ'cü olarak bildiğim Mustafa hocaya sala okumaması gerektiğini söyledim. FETÖ/PDY'yi kasabamıza musallat eden kişinin onun olduğunu belirttim. Caminin ayakkabılık bölümüne girdim. Bu sırada 5-6 kişi tarafından dışarı çıkarıldım. Ama caminin içine ayakkabı ile girmiş değilim."

Kasaba meydanında çıkan olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Ethem Ulutaş, elinde bıçak olmadığını ve camide imam Ceylan ile karşılaşmadan dışarı çıkarıldığını ifade ederek daha sonra da eve gittiğini söyledi. Yaşamı boyunca FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını belirten Ethem Ulutaş, 6 aydır FETÖ terör örgütü üyeleriyle aynı koğuşta bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Emre Kekeç ise olay günü bir akrabalarının düğününden döndüğünü, cami yanından geçerken eniştesi Ethem Ulutaş'ın bağırarak camiye girdiğini söyledi. Eniştesini sakinleştirmek için arkasından camiye girdiğini belirten Kekeç, "Ben de onu tutmak için yanına gittim. Bu arada bir grup üstüme kapanarak beni dışarı götürdü. Daha sonra misafir olarak bulunduğum teyzemin evine gittim. Belde meydanında yaşanan olayların hiçbirini görmedim" dedi.

İMAM ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sızır Merkez Cami imamı Mustafa Ceylan ise camilerin ışığının yanması ve sala okunmasıyla ilgili televizyonda altyazı geçmesi üzerine camiye gittiğini söyledi. Sala okumaya başladığı sırada daha önceden tanımadığı Etem Ulutaş'ın camiye bağırarak geldiğini belirten Mustafa Ceylan, "Ethem caminin kapısından hızlıca girdi, 'Sen sala veremezsin, kimin salasını veriyorsun' diye bağırmaya başladı. Ardından vatandaşlar camiye girip Ethem'i dışarı çıkardı. Camide arbede olunca salayı yarıda bıraktım. Kasabamızın birlik ve beraberliği için sanıklardan şikayetçi değilim" dedi.

Daha sonra diğer şikayetçiler de olay gecesi yaşananları anlatarak, sanıklardan şikayetçi oldu. Sanık avukatlarının savunmalarının tamamlamalarının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Emre Kekeç'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Etem Ulutaş'ın tutuklunun halinin devamına, tutuksuz sanıkların haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

Duruşma, olayın olduğu dönemde görevli olan Gemerek Kaymakamı ve Emniyet Müdürünün beyanlarının alınması, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için 28 Şubat'a ertelendi.

DHA