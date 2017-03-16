Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: IMF'ye gönderilen bomba da Yunanistan'dan

IMF'ye gönderilen bomba da Yunanistan'dan
23:2216 Mart 2017
Son Dakika Haberi
IMF'ye gönderilen bomba da Yunanistan'dan
IMF'ye gönderilen bomba da Yunanistan'dan

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris’teki ofisine gönderilen patlayıcı madde içerikli zarfın Yunanistan’dan gönderildiği açıklandı.
Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas’ın yaptığı açıklamaya göre, bombalı mektup ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin sözcüsü Vasilis Kikilias’ın adıyla gönderilmişti. Dün Almanya Maliye Balanı Wolfgang Schäuble’ye yine Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis’in adıyla patlayıcı madde içeren bir paket gönderilmişti.
Yunanistan’da faaliyet gösteren radikal sol örgüt “Ateş Hücreleri Komplosu” dün Almanya'da gerçekleşen eylemi üstlendi. Fransa'ya gönderilen patlayıcıyı ise henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar