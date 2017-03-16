IMF'ye gönderilen bomba da Yunanistan'dan

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris’teki ofisine gönderilen patlayıcı madde içerikli zarfın Yunanistan’dan gönderildiği açıklandı.

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas’ın yaptığı açıklamaya göre, bombalı mektup ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin sözcüsü Vasilis Kikilias’ın adıyla gönderilmişti. Dün Almanya Maliye Balanı Wolfgang Schäuble’ye yine Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis’in adıyla patlayıcı madde içeren bir paket gönderilmişti.

Yunanistan’da faaliyet gösteren radikal sol örgüt “Ateş Hücreleri Komplosu” dün Almanya'da gerçekleşen eylemi üstlendi. Fransa'ya gönderilen patlayıcıyı ise henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

DHA