İnce: Bir oy memleketin kaderini değiştirebilir (2)

AÇIK OY KULLANAN MİLLETVEKİLLERİ FETÖ'CÜDÜR

Hatay'daki referandum çalışmaları kapsamında İskenderunlular ile buluşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis'teki anayasa değişikliği oylamasında açık oy kullanan milletvekillerini FETÖ'cü olmakla suçladı.

Atatürk Anıt Alanı'nda vatandaşlara hitap eden İnce, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) da 6 üyesini Cumhurbaşkanı'nın atayacağını belirterek, "Yani devletin başı, yargının başı, yürütmenin başı, milletin başı, ordunu başı, her şeyin başı. Böyle bir şey olabilir mi Hakimler Savcılar Yüksek Kurlu'nun adı değişiyor. Yüksek yazıyor ya, yükseği kaldırmış. Ondan yüksek kimse olamaz. Yüksek sözüne bile dayanamıyor. Hakimler Savcılar Kurlu. Bir de ne yazıyor biliyor musunuz 'Cumhurbaşkanı meclise mesaj verir' diyor. Bilgi verir derse küçülmüş oluyor. Mesaj verir derse üst perdeden bakıyor. Mesaj verir yerine aslında ayar verir diye yazacaklarmış da ayıp olur diye yazmamışlar" dedi.

ÜLKÜCÜLERİ ALKIŞLATTI

Muharrem İnce konuşması sırasında seslenen bir kişiye,” Ülkücü bir arkadaşımız 'Ben de buradayım' dedi. Bir de ona şunu söyleyeyim. Bu parti meselesi değil. Ülkücüler 'hayır' veriyor bunu görüyorum. Saadet Partililer 'hayır' veriyor bunu görüyorum. Doğruyol Partililer 'hayır' veriyor bunu görüyorum. Ama parti yönetimine rağmen dik duran, gençliğimde kavga ettiğim ülkücüleri kutluyorum. Onlara alkış istiyorum” dedi.

SAVCILARA SESLENDİ

Meclis'teki anayasa değişikliği oylamasında kendisinin gizli oy verdiğini kaydeden İnce, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Gittik oyumuzu gizli verdik. Kimseye yaranma gibi derdimiz yok. Anayasa iç tüzük 'Gizli' diyor. Biz de gizli yaptık. Peki, FETO’cü general var mı Var. FETO’cü hakim var mı Var. FETO’cü savcı var mı Var. Ne tesadüf FETO’cü milletvekili yok. Bak ben İskenderun’dan haykırıyorum; Ey Cumhuriyet savcıları açık oy kullanan milletvekillerinin hepsi FETÖ’cüdür.”

Muharrem İnce, sözlerini tamamladıktan sonra konuşmasını yaptığı otobüsün üstünden, kendini izleyenlere karanfil etti.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)

DHA