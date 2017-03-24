Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Haberi: İncirliova'da yapıştırıcı koklayıp saldırdığı 4 yakınını yaralayan genç tutuklandı

İncirliova'da yapıştırıcı koklayıp saldırdığı 4 yakınını yaralayan genç tutuklandı
19:3324 Mart 2017
Son Dakika Haberi
İncirliova'da yapıştırıcı koklayıp saldırdığı 4 yakınını yaralayan genç tutuklandı
İncirliova'da yapıştırıcı koklayıp saldırdığı 4 yakınını yaralayan genç tutuklandı

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, yapıştırıcı kokladıktan sonra çapayla saldırdığı annesi, babası, dayısı ve kuzenini yaralayan 17 yaşındaki Ozan D. tutuklandı.
Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan Ozan D., annesi Emine D.'den dün harçlık istedi. İddiaya göre, annesinin kendisine harçlık vermemesi üzerine sinirlenen Ozan D., kapı ve pencereleri kırıp, masayı devirdi. Dayısını Selahattin Küçükoğul'un sakinleştirme çabalarına karşın Ozan D., evi terk etti.
Yapıştırıcı kokladığı ileri sürülen Ozan D., saat 22.30 sıralarında eve dönerek, bahçeden aldığı çapayla önüne gelene saldırdı. Babası Oktay, annesi Emine D., dayısı Selahattin Küçükoğlu ve kuzeni Sefa Küçükoğlu'nu yaralayan Ozan D.polis tarafından gözaltına alındı.
Yaralılar hastanede tedaviye alınırken gözaltına alınan Ozan D., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar