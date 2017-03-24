İncirliova'da yapıştırıcı koklayıp saldırdığı 4 yakınını yaralayan genç tutuklandı

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, yapıştırıcı kokladıktan sonra çapayla saldırdığı annesi, babası, dayısı ve kuzenini yaralayan 17 yaşındaki Ozan D. tutuklandı.

Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan Ozan D., annesi Emine D.'den dün harçlık istedi. İddiaya göre, annesinin kendisine harçlık vermemesi üzerine sinirlenen Ozan D., kapı ve pencereleri kırıp, masayı devirdi. Dayısını Selahattin Küçükoğul'un sakinleştirme çabalarına karşın Ozan D., evi terk etti.

Yapıştırıcı kokladığı ileri sürülen Ozan D., saat 22.30 sıralarında eve dönerek, bahçeden aldığı çapayla önüne gelene saldırdı. Babası Oktay, annesi Emine D., dayısı Selahattin Küçükoğlu ve kuzeni Sefa Küçükoğlu'nu yaralayan Ozan D.polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken gözaltına alınan Ozan D., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA