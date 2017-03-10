İnegöl'de jandarmadan uyuştucu operasyonu

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat (JÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuştucu eğitimi alan köpeklerin de yer aldığı operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alınırken, toplam 3 kilo 200 gram esrar ile ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri ele geçirildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İnegöl'de 9 evde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan izin ile bu adreslere Bursa'dan giden Jandarma Özel Harekat Timi ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ekiplerle baskın düzenlendi. Uyuştucu eğitimi alan Varis ile Roket'in de destek verdiği operasyonlarda, M.A., N.Ç., K.A., Ş.A., E.Ç., U.K., ve Y.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde toplam 3 kilo 200 gram esrar ile ruhsatsız bir tabanca, 2 av tüfeği bu silahlara ait mermi ve fişekler ile uyuştucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A. ile Y.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 kişi mahkemece 'uyuştucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA