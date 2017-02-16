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Bursa Haberi: İnegöl’de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 5 tutuklama

İnegöl’de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 5 tutuklama
16:0116 Şubat 2017
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İnegöl’de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 5 tutuklama
İnegöl’de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 5 tutuklama

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Bursa İl Başkanı A.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
İnegöl’de eş zamanlı olarak terörle mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen  Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Bursa İl Başkanı ve yerel seçimlerde HDP İnegöl Belediye Başkan Adayı olan A.G. ile M.S.O., A.T., Y.B., Ö.A., H.E., 17 yaşındaki Y.E.G., gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 17 yaşındaki Y.E.G. ile H.E. adli kontrolle serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

DHA

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