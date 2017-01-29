İnegölsporTuzlaspor Soyunma Odaları

LİGDE 9 maçlık galibiyet özleminin ardından evinde karşılaştığı Tuzlaspor’u 1-0 yenerek kazanan İnegölspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe, şöyle dedi:

"Uzun yıllardır futboldan uzak kalmıştım. Bu heyecanı yaşamayı özlemişim. Biz sadece oyuncularıma taktik verdik, geri kalan onlarındı. Bugün çok iyi uyguladılar ve mücadele ettiler. Söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele örneği vardı. Saha ve çalışma şartlarımız biraz sıkıntılıydı ama ona rağmen 3 puanı almayı başardık. Daha farklıda olabilirdi. İkinci yarı biraz daha akıllı olabilseydik daha farklı olurdu. Önemli olan 3 puan almaktı. 6 puanlık bir maç olduğunu söylemiştik. Artık önümüzde Ankaragücü maçı var. Bu hafta iyi çalışmalıyız. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. İyi çalışarak Ankaragücü deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Biz önümüzdeki 3 maç için 7 yada 9 puan hedefi koyduk. İlk maçı atlattık, önümüzde 2 maçımız kaldı."

Transfer sorusuna cevap veren Ergün Penbe, bu konuda şöyle konuştu:

"Geldiğimde oyuncularıma bu işten para kazandıklarını ve iyi takım olduklarını söyledim. Transfere vereceğimiz parayı sizlere verelim, beni mahcup etmeyin, transfer yapmaya mecbur etmeyin, dedim. Sağ olsunlar bugün ellerinden geleni yaptılar. Eksiklerimiz var, olacaktır da. Şu anda transfer görüşmemiz yok ama olursa ileriye dönük olacaktır. 1 buçuk yıllık anlaşmam var. Yönetimle anlaşırsak önümüzdeki yıl için transfer yapmayı düşünüyoruz. Şu anda takımın kurgusunu bozma gibi bir düşüncem yok."

Tuzlaspor teknik direktörü Ümit Davala ise İnegölspor ve Ergün Penbe’yi tebrik ederken şunları söyledi:

"Onlar maçtan 3 puanla ayrıldı. Biz futbol adına, kazanmak adına sahada hiçbir şey yapmadık. Çok pas hatası yaptık. Bu kadar çok top kaybedersen hiçbir maçı kazanamazsın. Bunu bugünde gördük. Önümüzde çok maç var. Kupada da devam ettiğimiz için bizim için ağır oluyor ama buna da alışacağız."

DHA