İnfaz koruma memuru kazayla kendini vurdu

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde infaz koruma memuru 40 yaşındaki Teoman Cengiz, silahını temizlerken kazayla kendini vurdu.

Bafra Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Teoman Cengiz'in, akşam evinde temizlediği tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun sol dizine isabet ettiği Cengiz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Teoman Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Dlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA