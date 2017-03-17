İngiliz şarkıcıdan Cizreli Mehmet Ali mesajı : Bunu seviyorum

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde oturan ve ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye 'Rockabye' şarkısında, Smule adlı program ile yaptığı düet binlerce beğeni alan Mehmet Ali Şulan'la ilgili habere şarkıcı Marie'den sosyal medya hesabı üzerinden mesaj geldi. Marie Twitter hesabından haberi, "I love thiss (Bunu seviyorum" mesajı ile paylaştı.

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği, 'Rockabye' düetini, Smule uygulamasından yapan ve büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan'a Twitter hesabından mesaj gönderdi. Anne Marie, resmi Twitter hesabından Mehmet Ali Şulan ile olan düetinin bulunduğu haberi, "I love this (Bunu seviyorum)" mesajı ile paylaştı. İngiliz şarkıcı Marie'nin bu mesajı binlerce kişi tarafından beğenilip retweetlenirken Cizreli Mehmet Ali Şulan da mesajın çok hoşuna gittiğini söyledi.

Twitter hesabı olmadığı için arkadaşlarının kendisine haber verdiğini söyleyen Şulan, "Ben programı görür görmez kayda bastım ve düet yaptım. Bende şarkıcıyı önceden çok fazla tanımıyordum. İnşallah Allah kısmet ederse bir gün Anne Marie ile yan yana gelir birlikte düet yaparız"diye konuştu.

DHA