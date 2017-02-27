İngilizce öğretmeni evinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

ÖĞRETMEN CİNAYETİNDE 2'NCİ GÖZALTI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlendi. Polisin, Isparta'nın evinde yaptığı parmak izi çalışmasında da Recep K.'ya (26) ait parmak izlerine rastlandı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Recep K.'yi Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakaladı. Recep K.'nin yapılan üst aramasında plastik saplı tornavidaya benzer kapı açmada kullanılan bir alet ile sim kartı ele geçirildi. Şüphelinin suratında çizikler olduğu belirlenirken, olay yerindeki kanlı ayakkabı izi ile de ayağında bulunan ayakkabının izlerinin uyuştuğu belirlendi. Recep K. ve Isparta'dan alınan DNA kalıntıları incelenmek Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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