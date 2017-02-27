İngiltere en iyi kebapçılarını seçti
Birleşik Krallık'ta kebap sektöründeki en iyilerin belirlendiği Britanya Kebap Ödülleri, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklı kategorideki ödüller yüzlerce adayın arasından halk oylaması ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarına dağıtıldı.
Bu yıl 5'incisinin düzenlendiği ödül törenine milletvekilleri Jo Stevens, Wayne David, Louise Haigh, Paul Scully, Ben Howlett, Andrew Percy, Barry Gardiner, James Davies, Siobhian Mcdonagh, Neil Coyle ve Ruth Cadbury, Lord Ahmad, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, İngiltere'deki en büyük paket yemek servisi şirketlerinden Just Eat'in direktörü Graham Corfield çok sayıda belediye meclis üyesi, işadamı ve gazeteci katıldı.
Doğuş: Sektör ekonomiye 2.8 milyar sterlin katkı yapıyor
Binden fazla kişinin katıldığı ödül töreninin açılış konuşmasını Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı İbrahim Doğuş yaptı.
Doğuş konuşmasında, Britanya'daki kebap endüstrisinin gelişmişliğine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldığını belirtti.
İbahim Doğuş, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkı sağladığına dikkat çekti.
Hergün 1.3 milyon kebap
Doğuş, ülke genelinde 200 binden fazla istihdam yarattığını ifade ederek son araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta her gün 1.3 milyon kebap satıldığını ve 20 binden fazla kebap restoranı olduğunu söyledi.
Törende en iyi kebap restoranı İngiltere/Galler/İskoçya/Kuzey İrlanda, Just Eat en iyi paket servis restoranı, en iyi paket servis restoranı, en ekonomik restoran, en iyi seyyar kebapçı, en iyi kalite restoran, en iyi müşteri memnuniyeti, en iyi yeni kebap restoranı, kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler, en iyi genç şef ve yılın en iyi şefi kategorilerinde ödüller dağıtıldı
Törende ödüle layık görülen işletmeler ve restoranlar şöyle:
En iyi müşteri memnuniyeti ödülü
Köşk Restaurant
En iyi kebap salon ödülü
Pizza King Kebap House
Londra'daki en iyi kebap salonu
Bababoom
Kuzey ve Batı Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü
German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant
Güney ve Doğu Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü
Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant
Endüstriye en çok katkı sağlayan şirket ödülü
Prime Quality Foods
En ekonomik restoran ödülü
The İskele
Yılın en iyi şefi ödülü
Mazlum Demir
En iyi bölgesel kebap evi
Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath
Just Eat en iyi sevis ödülü
Irmak BBQ ve Irmak Döner
Londra dışındaki en iyi restoran ödülü
Elder and Wolf
En iyi kebap seyyar satıcısı ödülü
Atalay Kebap
İskoçya'nın en iyi kebap salonu
Alla Turca
Kuzey İrlanda'nın en iyi kebap salonu
Shpinnx Glengormley
Galler'deki en iyi kebap salonu
Mezza Luna
Ödül töreninin sponsorluğunu İngiltere’nin en yaygın kullanılan paket servis şirketi Just Eat, Cobra, Bira London, Crucial Sauce, Galliard Homes, Big K ve Alton&Co ile Melen London yaptı.
Görüntü dökümü:
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– İbrahim Doğuş konuşması
– Davetlilerden görüntüler
– Ödül alanların görüntüleri
– Detay görüntüler
– Sahnedeki şarkıcının görüntüsü
DHA