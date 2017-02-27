Son Dakika: İngiltere en iyi kebapçılarını seçti İngiltere en iyi kebapçılarını seçti Son Dakika Haberi







Mail Gönder Sayfayı Yazdır Yazı Boyutu

İngiltere en iyi kebapçılarını seçti Birleşik Krallık'ta kebap sektöründeki en iyilerin belirlendiği Britanya Kebap Ödülleri, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklı kategorideki ödüller yüzlerce adayın arasından halk oylaması ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarına dağıtıldı.

Bu yıl 5'incisinin düzenlendiği ödül törenine milletvekilleri Jo Stevens, Wayne David, Louise Haigh, Paul Scully, Ben Howlett, Andrew Percy, Barry Gardiner, James Davies, Siobhian Mcdonagh, Neil Coyle ve Ruth Cadbury, Lord Ahmad, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, İngiltere'deki en büyük paket yemek servisi şirketlerinden Just Eat'in direktörü Graham Corfield çok sayıda belediye meclis üyesi, işadamı ve gazeteci katıldı.

Doğuş: Sektör ekonomiye 2.8 milyar sterlin katkı yapıyor

Binden fazla kişinin katıldığı ödül töreninin açılış konuşmasını Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı İbrahim Doğuş yaptı.

Doğuş konuşmasında, Britanya'daki kebap endüstrisinin gelişmişliğine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldığını belirtti.

İbahim Doğuş, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkı sağladığına dikkat çekti.

Hergün 1.3 milyon kebap

Doğuş, ülke genelinde 200 binden fazla istihdam yarattığını ifade ederek son araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta her gün 1.3 milyon kebap satıldığını ve 20 binden fazla kebap restoranı olduğunu söyledi.

Törende en iyi kebap restoranı İngiltere/Galler/İskoçya/Kuzey İrlanda, Just Eat en iyi paket servis restoranı, en iyi paket servis restoranı, en ekonomik restoran, en iyi seyyar kebapçı, en iyi kalite restoran, en iyi müşteri memnuniyeti, en iyi yeni kebap restoranı, kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler, en iyi genç şef ve yılın en iyi şefi kategorilerinde ödüller dağıtıldı

Törende ödüle layık görülen işletmeler ve restoranlar şöyle:

En iyi müşteri memnuniyeti ödülü

Köşk Restaurant

En iyi kebap salon ödülü

Pizza King Kebap House

Londra'daki en iyi kebap salonu

Bababoom

Kuzey ve Batı Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü

German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant

Güney ve Doğu Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü

Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant

Endüstriye en çok katkı sağlayan şirket ödülü

Prime Quality Foods

En ekonomik restoran ödülü

The İskele

Yılın en iyi şefi ödülü

Mazlum Demir

En iyi bölgesel kebap evi

Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath

Just Eat en iyi sevis ödülü

Irmak BBQ ve Irmak Döner

Londra dışındaki en iyi restoran ödülü

Elder and Wolf

En iyi kebap seyyar satıcısı ödülü

Atalay Kebap

İskoçya'nın en iyi kebap salonu

Alla Turca

Kuzey İrlanda'nın en iyi kebap salonu

Shpinnx Glengormley

Galler'deki en iyi kebap salonu

Mezza Luna

Ödül töreninin sponsorluğunu İngiltere’nin en yaygın kullanılan paket servis şirketi Just Eat, Cobra, Bira London, Crucial Sauce, Galliard Homes, Big K ve Alton&Co ile Melen London yaptı.

Görüntü dökümü:

——————————————————–

– İbrahim Doğuş konuşması

– Davetlilerden görüntüler

– Ödül alanların görüntüleri

– Detay görüntüler

– Sahnedeki şarkıcının görüntüsü

DHA