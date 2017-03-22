İngiltere uçuşlarında 'elektronik cihaz yasağı' uygulanmaya başlamadı

ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden direkt uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik cihaz taşıma yasağı getirdi. Yasağın ardından sabah saat 08.05'te Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya yapılan seferde yasak henüz uygulanmaya başlamadı. Yolcular yasaktan önce olduğu gibi elektronik eşyalarını yanlarında götürdü. İngiltere uçuşlarında uygulamanın ne zaman başlayacağının henüz kesinleşmediği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.05'te TK1981 sefer sayılı THY uçağıyla Londra'ya giden yolculardan Bünyamin Demirci bagaj işlemlerinin ardından şöyle konuştu: "Bilgisayar da tablet de sırt çantalarımızda. Haberimiz yok. Az önce bizde internetten okuduk. Cep telefonu serbest diye duyduk. Sosyal medyadan bilgisayar için bir şey demediler" dedi.



Diğer bir yolcu Asıf Yıldırım ise elektronik eşyaları yanlarına almadıklarını belirterek “ Yanıma almadım. Diğer arkadaşlar da yasağı düşününce yanlarına almadı. Kısıtlı sayıda ülkenin arasında Türkiye'nin de olması hoş değil" dedi. Bu arada yasağın ardından ABD'ye ilk uçuş bugün saat 13.55'te yapılacak.

DHA