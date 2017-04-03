İngiltere’de drone kullanımı şikayetlerinde rekor artış

Gonca Yağcı, Londra, 3 Nisan, (DHA)İngiltere’de son iki yıl içerisinde drone kullanımından kaynaklanan polise yapılan şikayetlerde tam 12 kat artış yaşandı.

SOYGUNDAN ÖNCE KEŞİF AMAÇLI KULLANIYORLAR

Guardian gazetesinin aktardığına göre, polise bildirilen şikâyetlerin ilk sıralarında soyguncuların soygundan önce yer tespiti yapma ve cezaevlerine kaçak mal taşıma oluşturdu. Ülke genelinde söz konusu şikâyetlerin sayısı günde neredeyse 10’a ulaştı.

DRON SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İnsansız hava aracı olarak adlandırılan (UAV) drone araçları 30 Sterlin (yaklaşık 150 TL) gibi fiyatlara satın alınabiliyor ve içerisinde kamera bulunuyor. Drone kullanımı olduğu kadar satışlarında da büyük bir artış yaşanıyor.

HAVAALANINA YAKIN UÇMASI KAZALARA SEBEP OLUYOR

Gazetenin aktardığına göre, 2014 yılıyla karşılaştırıldığında son on iki ay içerisinde drone kaynaklı 59 suç polise bildirildi. En son kazalardan biri geçtiğimiz şubat ayında insanız bir hava aracının Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’a 20 metre mesafede uçması oldu.

CEZAEVİNE KAÇAK MAL SOKMAK İÇİN KULLANILIYOR

Geçtiğimiz yıl 27 yaşındaki David Kelly de İngiltere’deki iki cezaevine tütün ve psikolojik ilaç soktuktan sonra yakalanmıştı. İngiltere’de Sivil Havacılık Dairesi yönetmeliğinde insansız hava araçlarının 120 metreden yukarda uçmaları kamerası bulunan araçların da herhangi bir bina, araç, kişi veya kalabalıkların 50 metre yakınından uçmamaları gerekiyor

DHA