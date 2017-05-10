İngiltere’de muhalefet seçim kampanyasını başlattı

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesi muhalefetteki İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn, seçim kampanyasını dün Manchester'da başlattı.

Corbyn, iktidara gelmeleri durumunda kurumlar vergisinde artış yaparak okullara harcanan bütçeyi 6 milyar Sterlin'e çıkarma sözü verirken Ulusal Eğitim Servisi kurarak Brexit sonrasında İngiltere'de çalışanları Brexit sürecine hazırlamayı planlıyor.

İşçi Partisi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2010 yılından bu yana yaptığı kurumsal vergilerde indirim yerine bu verginin yükseltilmesi ile çok sayıda kuruma ödenek .ayrılabileceğini düşünüyor. Bu ödeneklerin içinde:

Üniversite harçlarının tamamen kaldırılması ve fakir öğrenciler için bursları yeniden düzenlenmesi.

2021 yılına kadar okul bütçelerine 5.6 milyar Sterlin tutarında bütçe ayrılması 5,6 ve 7 yaşındaki öğrencilerin 30'dan fazla sınıflarda okutulmaması.

Çalışanlara ücretsiz yetişkin eğitimleri verilerek yeteneklerini geliştirmelerinin sağlanması.

16-18 yaşında tam zamanlı okullarda okuyan öğrencilere eğitim bursu ödenmesinin sağlanması bulunuyor.

İşçi Partisi ayrıca 2020-21 yıllarına kadar okullara ayrılacak ödenekler ve yetişkinlere sağlanacak ücretsiz eğitim bütçesinin 6.7 milyar Sterline ulaşabileceğini belirtiyor.

8 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde İşçi Partisi Brexit tartışmalarını seçim kampanyalarından uzak tutmaya çalışırken bunun yerine İngiltere'nin kamu servislerine odaklanmaya çalışıyor.

DHA