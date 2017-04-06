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Son Dakika: İngiltere'de Türk seçmenler bugün sandık başında (2)

İngiltere'de Türk seçmenler bugün sandık başında (2)

17:486 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
İngiltere'de Türk seçmenler bugün sandık başında (2)
İngiltere'de Türk seçmenler bugün sandık başında (2)

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi, toplam seçmen sayısının 90 bini aştığı, Birleşik Krallık'ta bugün başlıyor.
İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki Türk seçmenler anayasa değişikliği referandumu için 9 Nisan'a kadar oy kullanabilecekler.
Oy kullanma işlemi İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hammersmith semtindeki Novotel London West Hotel ve Convention Centre'da 6-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar yerel saatle sabah 9 ve akşam 21 saatleri arasında oy kullanabilecek.
İskoçya'da da Edinburgh'daki Başkonsolosluğuna bağlı Türk vatandaşları başkonsolosluktaki çalışma ofisinde oy kullanacaklar.

(lı)

Görüntü Dökümü:
– Oy verilen otelden görüntüler
– Oy veren vatandaşlar

 

DHA

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