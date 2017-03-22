İnşaat işçisi akıma kapılıp ağır yaralandı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki bir inşaatta çalışan 39 yaşındaki Ömer Gedikoğlu, elindeki metal çatı oluğunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılıp ağır yaralandı.

Güllük Mahallesi'nde 3 katlı bir inşaatın çatı katında çalışan işçi Ömer Gedikoğlu, aşağıda bulunan 6 metrelik metal oluğu halatla yukarı çekmeye çalıştı. Bu sırada metal oluk, inşaatın yaklaşık 3 metre uzağında bulunan yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Gedikoğlu, ağır yaralandı. Ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İnşaat sahibi ve çalışanların ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA