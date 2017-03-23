İnşaata giren hırsız, bekçiyi av tüfeğiyle vurup kaçtı

ADANA'da inşaata giren kimliği belirsiz hırsız, engel olmak isteyen bekçi 28 yaşındaki bekçi Ender Alasköz'ü av tüfeğiyle bacaklarından vurup kaçtı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi 387 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat bekçisi Ender Alasköz, hırsızlık için gelen kişiyi fark edip, yakalamak istedi. Bu sırada kaçmaya çalışan hırsız, yanındaki av tüfeğiyle ateş açarak Erder Alasköz'ü bacağından vurup kaçtı.

Silah sesini duyup dışarı çıkanlar Alasköz'ü yerde yaralı halde görünce 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Ambulansla götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alasköz'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışma başlattı.

DHA