İnşaatın 5'inci katından düşen işçi 5 saat kurtarılmayı bekledi

ADANA'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki Halil İbrahim Dönmez, 5 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Evine dönmeyince aramaya çıkan yakınları Dönmez'i çalıştığı inşaatın bodrum katında yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan Dönmez'in vücudunda ve kafatasında kırık olduğu bildirildi.

Merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt mahallesinde oturan Halil İbrahim Dönmez, sabah saat 07.30 sıralarında Kurtuluş mahallesinde çalıştığı inşaata gitmek için evden çıktı. Dönmez mesai bitimi üzerini değiştirmek isterken bir anlık dikkatsizliği sonucu 18 metre yüksekliğindeki 5'inci kattan düşerek yaralandı. Dönmez'in düştüğünü kimse fark etmezken şantiye bekçisi de inşaatın girişini kapattı.

Halil İbrahim Dönmez'in eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları, polis merkezine giderek 'kayıp' başvurusunda bulundu, ardından da aramaya çıktı. Dönmez'in gidebileceği yerleri ve arkadaşlarını arayan yakınları, son olarak kıyafetini değiştirirken görüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine çalıştığı inşaata giden yakınları Dönmez'in motosikletini görünce, şantiye bekçisi ile içeri girip aramaya başladı. Katlarda yapılan aramadan sonra bodrum kattan gelen iniltiler üzerine aşağıya inen yakınları, Halil İbrahim Dönmez'i yaralı halde buldular.

Halil İbrahim Dönmez, olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ve kafatasında kırık olduğu belirlenen Halil İbrahim Dönmez'in hayati tehlikesi sürüyor. Yakınları kontrol etmeden inşaatın girişini kapatan şantiye bekçisine tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA