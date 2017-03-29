İntihar için çıktığı kayadan inemeyen kızı polis kurtardı

ZONGULDAK'ta ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girerek deniz kıyısındaki kayanın üzerinde çıkarak intihara kalkışan 19 yaşındaki M.Ö.'yü polis ikna etti. Çıktığı kayadan inemeyen genç kız, botla kurtarıldı.

Yayla Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayanın üzerine çıkan M.Ö., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Gelen yakınları M.Ö.'yü ikna edemeyince, polise haber verdi. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kızın atlama ihtimaline karşı denizde önlem aldı. Diğer polis ekipleri de M.Ö.'nün yanına yaklaşıp yakınlarıyla birlikte kızı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çabayla M.Ö. ikna edildi. Ancak M.Ö., bu sefer de kayanın üzerinden inemedi. Bunun üzerine Deniz Polisi ekibi botla kayaya yaklaşıp M.Ö.'yü kurtardı. Limandan karaya çıkarılan M.Ö., sağlık kontrolü için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA