İntihara kalkışan işsizi polisler ikna etti

ŞANLIURFA'da, uzun zamandır iş bulamadığını söyleyen 36 yaşındaki İbrahim Halil T., eline aldığı bıçakla çıktığı 4 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Yanına kimseyi yaklaştırmayan İbrahim Halil T., polislerin uzun süren çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatısına çıkan ve elinde bıçakla aşağı atlayacağını söyleyen İbrahim Halil T.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, intihar girişiminde bulunan İbrahim Halil T.'nin atlama ihtimaline karşı itfaiyeye hava yastığı açtırdı.

Çevrede toplanan onlarca kişi yaşananları meraklı gözlerle izlerken, bazları da bu sırada intihar girişiminde bulunan İbrahim Halil T. ile polisleri cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Polisin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından ikna edilen İbrahim Halil T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA