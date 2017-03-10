İntikam cinayetlerinde 3'ü kadın 4 sanığa ceza yağdı

ADANA'da bar önünde konsomatris yüzünden işlenen cinayetin ardından intikam için 2 kişinin daha öldürülmesiyle ilgili davada, 1'i kadın 2 kişi ömür boyu, 2 kadın da cinayete yardım ve yataklıktan 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'nde 8 Ağustos 2015'te bir barın önünde çıkan silahlı kavgada Gökhan Denk (20) tabancayla İzzet Elmastaş'ı (38), öldürdü. Denk tutuklanırken İzzet Elmastaş'ın kız kardeşi Leyla (30) ile annesi Kadriye Elmastaş (64), cinayetten sorumlu tuttukları konsomatris Neriman Hügül'ü (27) 13 Ekim 2015'te pusu kurup öldürdü. Bu kez 4 Mart'ta Kürkçüler Cezaevi'ne cinayet sanığı oğlu Gökhan Denk'i ziyarete giden Müslüm Denk (46), cezaevi önünde ilk cinayette öldürülen İzzet'in yeğeni Mehmet Emin Elmastaş (19) tarafından öldürüldü.

Hügül'ün katil zanlısı tutuklu Leyla Elmastaş ile tutuksuz annesi Kadriye Elmastaş, komşuları Zeliha Topbasan ile kızı Nefise Topbasan hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Müslüm Denk'in katil zanlısı tutuklu Mehmet Emin Elmastaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yine 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Her iki cinayet davası güvenlik gerekçesiyle Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi. Bu mahkemedeki son duruşmada mahkeme heyeti, Leyla Elmastaş'ı, konsomatris Hügül'ü öldürme suçundan müebbet; ona yardım eden komşuları Zeliha ile Nefise Topbasan'ı da yardım suçundan 14'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Kadriye Elmastaş ise tüm suçlardan beraat etti. Tutuksuz olan anne ile kızı cezaları onaylanırsa hapse girecek.

'KONSOMATRİSİ DE BEN ÖLDÜRDÜM'

Aynı mahkemede ikinci dosyada yargılan ve halasının öldürdüğü Neriman Hügül'ü de kendisinin öldürdüğünü iddia eden Mehmet Emin Elmastaş, bu suçtan beraat ederken Müslüm Denk'i öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İlk cinayet olan bar önünde İzzet Elmastaş'ın öldürülmesi ile ilgili davaya ise Adana'da devam ediliyor.

DHA