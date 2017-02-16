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Edirne Haberi: İpsala’da TIR'da 298 kilo esrar ele geçirildi

İpsala’da TIR'da 298 kilo esrar ele geçirildi
11:4316 Şubat 2017
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İpsala’da TIR'da 298 kilo esrar ele geçirildi
İpsala’da TIR'da 298 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE’nin İpsala Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen hurda kağıt yüklü Makedon uyruklu sürücünün kullandığı TIR'ın gizli bölmelerinde, piyasa değeri 6 milyon lira olan 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak için İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu 60 yaşındaki Kiril Najdoski'nin kullandığı SK7862AM plakalı TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Hurda kağıt yüklü TIR aracının dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, dorsenin tabanına yapılan gizli bölmede 256 paket halinde 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Makedon sürücüsü Najdoski ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

 

DHA

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