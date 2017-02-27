İpsala'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişide yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Türkiye-Yunanistan arasında İpsala sınır kapısına giden karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala şehir merkezinden, sınır kapısı yönüne giden ve sürücüsü henüz bilinmeyen K 4880 BA Bulgaristan plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada Yenikapruzlu Beldesi'nden İpsala yönüne dönüş yapmak isteyen 22 FU 212 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 22 FU 212 plakalı araçta bulunan 61 yaşındaki Ahmet Baytak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki 54 yaşındaki Mümin Ömerağı ve 58 yaşındaki Nezir Baş ile K 4880 BA plakalı otomobilde bulunan Bulgar vatandaşları 24 yaşındaki Nebibe Murad, 29 yaşındaki Murad Murad ile 41 yaşındaki Myumyun Hasan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Nezir Baş ve Mümin Ömerağı'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Baytak'ın cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA