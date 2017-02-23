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Son Dakika: Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı

Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı
11:0123 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı
Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı

Irak Televizyonu'nun duyurduğu habere göre Irak Ordusu Musul Havalimanı'nı ele geçirmek üzere büyük bir saldırı başlattı.
İsveç gazetelerinde Kürt Haber Ajansı Rudaw'a dayandırılan habere göre Irak Ordusu sözcüsü Najim alJabouri ‘‘Birliklerimiz Ghazlani ve Musul Havalimanlarının kontrolünü ele geçirmek için ilerliyor. IŞİD militanları Musul'un kuzey batı kesimine doğru çekiliyor'' açıklamasını yaptı.

Musul Havalimanı kente güneyden giren yol üzerinde bulunuyor ve batı Musul'un ele geçirilmesinde stratejik öneme sahip olarak görülüyor.

DHA

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