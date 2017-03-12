İran, Rusya ile işbirliğini güçlendirmek istiyor

İran Askeri Gemiler Kaptanı Mohsen Sheidayee, İran’ın Rusya ile denizdeki faydalı işbirliğini güçlendirmek istediğini bildirdi.

Sheidayee Press TV kanalına yaptığı açıklamada, “Bu ziyaretin amacı barışın güçlendirilmesine dikkat çekerek işbirliğimizi geliştirmektir. Bu yaptırım zamanlarında tehditleri imkanlara çevirmeyi başardığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

İran Askeri Deniz Güçleri gemileri 9 Mart’ta Mahaçkala Limanına geldi. Ziyaret sırasında İran gemisinin mürettebatı bölgenin kültürel yapılarıyla tanışacaklar. Aynı zamanda Rus ve İranlı denizciler karşılıklı ziyaretler düzenleme konusunda anlaştılar. Daha önce İranlı denizciler Astrahan limanını ziyaret etmişlerdi.

DHA