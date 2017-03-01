Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: İran, Türkiye’deki güreş turnuvalarına katılmıyor

İran, Türkiye’deki güreş turnuvalarına katılmıyor
11:311 Mart 2017
Son Dakika Haberi
İran, Türkiye’deki güreş turnuvalarına katılmıyor
İran, Türkiye’deki güreş turnuvalarına katılmıyor

 İran, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası Vehbi Emre ve Yaşar Doğu güreş turnuvalarına katılmayacağını bildirdi.

Bu ay içinde yapılacak her iki turnuvaya katılmaya hazırlanan İran takımlarının Türkiye’ye gelişi, İran Spor Bakanlığı’nın talimatı üzerine lağvedildi.  Bakanlığın neden böyle bir karar aldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

İran Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Yetkili mercilerin karşı çıkması nedeniyle 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası ile 12 Mart’ta düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası’na gidilmeyecek” denildi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar