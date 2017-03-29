İran ve Rusya ticarette ulusal para birimini kullanacak

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Moskova ziyareti çerçevesinde iki ülkenin karşılıklı alış verişte ulusal para birimi kullanımı konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.

Ruhani ile birlikte Rusya gezisine katılan İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf, dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin para birimleri Riyal ve Ruble kullanımı için nihai aşamaya geldiklerini söyledi.

Başkan Seyf, “ Rusya tarafından Gazprombank İran tarafından da Milli Banka bu konuda görevlendirildi. Ortak bir hesap oluşturulacak. İki ülke tüccarları artık alış verişlerini bu bankalar aracılığıyla ulusal para birimiyle paralarla yapabilecek” dedi.

Projesinin uygulanması için son aşamaya gelindiğini kaydeden Seyf, “ Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ikili ticaret hızlı ve kolay şekilde yapılabilecek, ithalat ve ihracatta artış olup ve dış ticaret dengesinde iyileşme yaşanacak” diye konuştu.

DHA