İran’dan Kerkük’te IKYB bayrağı asılmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılmasına tepki göstererek, yapılan girişimin “kaygı verici” ve “gerginlik yaratacak” bir hareket olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Irak bayrağı dışında her hangi bir başka bayrağın Kerkük’te göndere çekilmesi, Irak anayasasına aykırı olup, gerginlik yaratacak bir harekettir” ifadelerine yer verildi.

İran’ın Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Kasımi, “ülkedeki tüm grupları anayasaya bağlı kalmaya ve ihtilaflarını yasal yöntemlerle diyalog çerçevesinde çözmeye” çağırdı.

Açıklamada, “DEAŞ terör örgütüyle mücadele, Irak devleti ve halkının en önemli meselesidir. Iraklı bazı tarafların Kerkük’te yaptığı hareket, Irak devleti ve halkının enerjisinin bir bölümünü terörle mücadele yerine iç siyasi çekişmelere yönelmesine neden olacağından dolayı da kaygı vericidir” denildi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Behram Kasımi’dan arşiv görüntü ve

DHA