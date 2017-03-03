İran'dan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na 'dayak' dilekçesi

İranlı turistlerin Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir Türk görevli tarafından copla dövüldüğü iddiası, Tahran’ın tepkisine neden oldu. İran, Türk Dışişleri Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verdiğini bildirdi. Konu ayrıca, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'nda incelenmeye başlandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Tahran’ın olaya “sert tepkisini” Türk Dışişleri Bakanlığı’na iletti.

Haberde, tepkinin ardından İran vatandaşlarına dayak atan polisin görevden uzaklaştırıldığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan ve İran-Türkiye sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda çekildiği iddia edilen bir videoda, turistlerin gümrük görevlisi tarafından copla dövüldüğünü görüyor.

Görüntülerin İran medyasında geniş yer bulması üzerine, İran’ın Ankara Büyükelçiliği ve İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu inceleme başlattıklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

-Gürbulak Sınır Kapısı’nda çekildiği iddia edilen video

-Turistlerin copla dövülmesi

DHA