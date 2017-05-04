İranlı turizmciler Tatvan'ı mercek altına aldı

İRAN'ın farklı bölgelerinde faaliyet yürüten 32 turzim acentası sahibi, Bitlis'in Tatvan İlçesi'ne gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan'la görüşen İranlı turzimciler, bölgeye hayran kaldıklarını, İran'dan bölgeye turların başlaması için biran önce girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası(TATSO) öncülügünde ilçeye gelen 32 turzim acentası sahibi, alışveriş merkezleri, oteller, tarihi ve turistik mekanlar ile esnaf gezilerinin ardından TATSO Başkanı Dağdağan ile görüştü. Dağdağan, geçen yıl başlamış oldukları İran- Bitlis turizm atağının yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Dağdağan, bölgenin ciddi bir turizm ve ticaret potansiyeline sahip olduğunu, İran'ında bölge için iyi bir turizm getirisi sağladığını belirterek şöyle konuştu:

'TATSO olarak, bölge ekonomisine katkı sunmak ve İran'daki bavul ticaretini bölgeye taşımak için daha öncesinde İran'da bir takım görüşmeler yapmıştık. Bu girişimlerin bir devamı olarak bugün de İran'daki turizm acentalarının temsilcilerini misafir ediyoruz. Gelen heyet burada gözlemler yapacak. Gözlemler sonucunda da bu acenteler aracılığıyla İran'dan bölgemize turizm turları düzenlenmeye başlanacak. Bizler de şu anda bu turların en sağlıklı şekilde başlayıp devam etmesi amacıyla ilçemize gelen bu acente temsilcileri ile toplantılar yaparak gerekli altı yapı çalışmalarını hazırlıyoruz. İnşallah İran'dan Bitlis ve ilçelerine, Bitlis'ten de İran'a karşılıklı ataklar başladığı vakit bölgemize ekonomik anlamda bir canlılık kazandırılmış olacak. Bunun için de gerek otellerin ve gerekse esnafın gerekli indirimleri sağlamaları konusunda görüşmeler yaparak olumlu şekilde neticelendirdik. İnşallah bu girişimlerimizin olumlu sonuçlanması ve bölgede yeniden huzur ortamının hakim olması ile birlikte bölgemiz yeniden cazibe merkezi olacak.'

İranlı turizimciler ise, gördükleri misafirperverlikten dolayı TATSO Başkanı Dağdağan'a, işletme sahiplerine ve esnafa teşekkür ederken, bölgeye hayran kaldıklarını, İran'dan bölgeye turların başlaması için de biran önce girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

DHA