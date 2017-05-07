Irmağa düşen Çağlar’dan 12 gün sonra acı haber

KAYSERİ'de Kızılırmak'a düşen ayakkabısını almak isterken akıntıya kapılan 14 yaşındaki Çağlar Özcan'ın 12 gün sonra cesedine ulaşıldı.

26 Nisan'da Kızılırmak'a balık tutmaya giden Çağlar Özcan, ırmağın kenarına çıkardığı ayakkabısı düşünce peşinden suya atladı. Akıntıya kapılan Özcan, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Turkuaz Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri, ırmak içinde ve çevresinde detaylı arama başlattı. Çocuğu bulma çabalarında umutların kaybolduğu 12'nci günde, acı haber geldi. Çağlar Özcan'ın cansız bedeni suya düştüğü yerin 17 kilometre ilerisinde bulundu. Boğulan Özcan'ın cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA