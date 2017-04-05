İş bulamayınca 36 metrelik kuleye çıkıp intihara kalkıştı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle belediyeye ait 36 metre yüksekliğindeki kuleye çıkıp intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki Ahmet Ç., polisler tarafından ikna edilip aşağıya indirildi.

Olay, öğleden sonra kent merkezinde bulunan Ceylanpınar Belediyesi'ne ait ve üzerinde GSM şirketlerinin baz istasyonları bulunan 36 metre yüksekliğindeki kulede meydana geldi. Kuleye çıkan Ahmet Ç., iş bulamadığı için atlayacağını söyledi. Ahmet Ç.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı önlem alırken, polisler ise konuştuğu genci aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran'ın da gelip bir süre konuştuğu genç, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına olumlu yanıt verip aşağıya indi.

DHA