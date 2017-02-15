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Konya Haberi: İş makinesinin altında kalan işçi öldü

İş makinesinin altında kalan işçi öldü
17:5815 Şubat 2017
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İş makinesinin altında kalan işçi öldü
İş makinesinin altında kalan işçi öldü

KONYA’da hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin altında kalıp, hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve hurda toplanan bir iş yerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ş.U., kullandığı paletli iş makinesiyle biriken hurdaları aktarırken makinenin yanına gelen iş arkadaşı Ayhan Yıldırım’ı fark etmedi. Çalışırken ileri geri hareket eden paletli iş makinesinin çarpması sonucu paletlerin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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