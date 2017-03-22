İş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

ADANA'da, 35 yaşındaki Serkan Ç., kahvede oyun oynarken tanıştığı Cengiz D.'yi iş bulma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Çukurova İlçesi'nde oturan Serkan Ç., kahvede oyun oynarken tanıştığı Cengiz D., iş aradığını söyledi. Emekli emniyet müdürü S.K.'nin yakın akrabası olduğunu ileri süren Serkan Ç., "Benim yakın akrabam emniyet müdürü, seni işe yerleştirmesini sağlarım" diyerek para istedi. Değişik bahanelerle Cengiz D.'den 140 bin lira alan Serkan Ç., 'yakında haber gelecek' diyerek beklemesini istedi.

Yaklaşık 2 ay boyunca Serkan Ç.'den haber bekleyen Cengiz D., dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu. Gözaltına alınan Serkan Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi. Emekli emniyet müdürü S.K. ise şüpheli Serkan Ç.'yi tanımadığını söyleyerek unvanını ve adını kullandığı için şikayetçi oldu.

İfadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne gönderilen Serkan Ç., "Ben kimseyi dolandırmadım, kesinlikle yalan bana iftira atıyorlar. Bu zamana kadar kimi dolandırmışım Neden gözaltına alındığımı bile bilmiyorum" dedi.

Adliyeye sevk edilen Serkan Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA