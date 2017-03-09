İşadamı Hersek, FETÖ'den tutuklandı

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da saklandığı evde yakalanan işadamı Hüseyin Hersek, tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütle bağlantısı olan bir şirketin mütevelli heyeti üyesi olan Hüseyin Hersek, İstanbul'da saklandığı evde 27 Şubat günü yakalandı. Kırklareli polisi tarafından yakalanan ve 4 aydır evde saklandığı belirtilen, Hersek'in soruşturması getirildiği Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturması tamamlanan ve Kırklareli'de FETÖ'ye ait dernek ve vakıflara çok sayıda üye kazandırdığı öne sürülen Hersek, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

DHA