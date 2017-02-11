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İzmir Haberi: İşadamı silahlı saldırıda öldü

İşadamı silahlı saldırıda öldü
18:1411 Şubat 2017
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İşadamı silahlı saldırıda öldü
İşadamı silahlı saldırıda öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde hırdavat ticareti yapan işadamı Yusuf Adıgüzel, otomobiline binerken kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9501/2 sokakta meydana geldi. Ellerinde  pompalı tüfek olan yüzleri kar maskeli iki kişi, otomobiline binmek üzere olan Yusuf Adıgüzel'e ateş açtı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ağır yaralanan 5 çocuk babası Yusuf Adıgüzel çağrılan ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Adıgüzel, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Polis, olay sonrası kaçan saldırganları belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.  

DHA

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