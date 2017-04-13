İşçilerin kaldığı lojmanın çatısı yandı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde tuğla fabrikasında çalışan işçiler ve ailelerinin kaldığı 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Saat 20.00 sıralarında, Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunun tuğla fabrikasının yanındaki lojmanın çatısında yangın çıktı. Tuğla fabrikasında çalışan işçiler ile aileleri binadan çıkarak canlarını kurtardı. İşçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kartepe'den gelen itfaiye ekibi yanan çatıyı söndürmek için çabalarken, İzmit'ten de takviye ekip geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler binaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA