Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: IŞİD Deyrizor’da 33 kişinin kafasını kesti

IŞİD Deyrizor’da 33 kişinin kafasını kesti

10:246 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
IŞİD Deyrizor’da 33 kişinin kafasını kesti
IŞİD Deyrizor’da 33 kişinin kafasını kesti

Terör örgütü IŞİD'in Deyrizor kentinde 33 kişinin kafalarını keserek idam etmesinin ardından cesetlerin bir çukura atıldığı tespit edildi.

Suriye Gözlem Örgütü'nün (SOHR) 2017 yılında rastlanan en büyük ‘toplu katliam' olarak nitelendirdiği olayda, kafası kesilerek idam edilenlerin 18 ile 25 yaş arasında olduğu, katledilmelerinin ardından ElMayadin çölündeki bir çukura atıldıkları belirtildi.

Habere göre idam edilenlerin hangi gruba ait oldukları ise tespit edilemedi.
SOHR olayın 2017 yılında IŞİD tarafından bir kerede gerçekleştirilen en büyük katliam olduğunu duyurdu.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar