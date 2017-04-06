IŞİD Deyrizor’da 33 kişinin kafasını kesti

Terör örgütü IŞİD'in Deyrizor kentinde 33 kişinin kafalarını keserek idam etmesinin ardından cesetlerin bir çukura atıldığı tespit edildi.

Suriye Gözlem Örgütü'nün (SOHR) 2017 yılında rastlanan en büyük ‘toplu katliam' olarak nitelendirdiği olayda, kafası kesilerek idam edilenlerin 18 ile 25 yaş arasında olduğu, katledilmelerinin ardından ElMayadin çölündeki bir çukura atıldıkları belirtildi.

Habere göre idam edilenlerin hangi gruba ait oldukları ise tespit edilemedi.

SOHR olayın 2017 yılında IŞİD tarafından bir kerede gerçekleştirilen en büyük katliam olduğunu duyurdu.

DHA