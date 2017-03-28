IŞİD, İran’ı tehdit etti

Terör örgütü IŞİD, Farsça yayınladığı bir videoda İran'ı fethetmekle tehdit ederek, ülkedeki Sünni kesimi yönetime karşı silahlı mücadele ve cihat yapmaya çağırdı.

IŞİD, “Dünden bugüne Fars diyarı” başlığıyla yayımladığı 36 dakikalık videoda, İran'ın Ehl-i Sünnet'e zülüm yaptığını öne sürerek, Tahran'ı sabotaj eylem yapmakla tehdit etti.

İran'daki Arap, Fars ve Beluç etnik guruplarını temsilen 3 kişinin konuşmasının yer verildiği videoda, bir örgüt üyesi, “Biz İran'ı yeniden alarak Sünni İslamın egemenliğini tekrar ülkeye geri getireceğiz” diye konuşuyor.

Esir alınmış bazı Şii askerlerin başının kesildiğinin gösterildiği videoda, İran'daki çeşitli kademelerde devletle iş birliği içinde olan Sünniler “kâfir” ve “mürtet” diye hitap ediliyor.

Ülkedeki birçok haber ajansı IŞİD'ın İran'a yönelik tehdidine yer verirken devlet televizyonu, “Suriye ve Irak'ta ağır yenilgiye uğrayan örgüt, İran gibi büyük bir hedefi tehdit ederek üyelerine moral vermeye çalışıyor” yorumunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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videodan bir bölüm

DHA